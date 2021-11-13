Швеция — Россия: ставка Виталия Славина на матч Еврохоккейтура

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч Кубка Карьяла, в котором сыграют сборные Швеции и России.

Ставка: итоговая победа России за 2.80.

«Вы верите в чудеса? Вы верите в то, что брутальные мужики могут проиграть только пробующим на вкус большой хоккей тинейджерам?



Говорите, а как же прошлогодняя победа на этом турнире чистой молодёжки Игоря Ларионова? Отвечаю. Это был эффект свежачка сверхмотивированного Профессора, дебютировавшего в роли главного тренера в 59 лет. А также результат недооценки юных россиян еврооппонентами.

Прогноз Анатолия Емелина на матч Швеция — Россия.

Теперь это исключено напрочь, что доказал отлуп команды Олега Браташа в стартовой встрече хозяевами. Пусть вас не смущают вроде как некатастрофичные 0:3 – финны нас элементарно пожалели. Да и вправду: какой нормальный человек будет добивать неоперившихся юнцов!



Судите сами: в нынешнем российском созыве 20 игроков 2000 года рождения и моложе. У «Тре Крунур» таких вообще нет! Самому молодому – защитнику Калле Шелину — 22 года. Шведская сборная составлена из хоккеистов в самом соку — от 25 до 30 лет. Самый возрастной – основной вратарь СКА 34-летний Ларс Юханссон.



Кубок Карьяла — 2021 скандинавы открыли лёгкой викторией над чехами на своём льду — 4:1. По идее, не должно им составить никакого труда обыграть в Хельсинки и россиян. Но я поставлю на наших. На русский дух. На самолюбие и кураж».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Швеция — Россия.

Какой канал покажет матч Швеция — Россия?

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Финляндия — Чехия.