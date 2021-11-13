Финляндия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Карьяла

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Финляндия — Чехия.

Ставка: победа Финляндии с форой (-1.5) за 2.70.

«Похоже, чехи первым этапом Евротура не заморачивались и привезли на него… ну, не совсем кого попало, но очень близко. Потому что шведы, которые на Кубок Карьяла привозят сверхэкспериментальный состав, сделали с ними то же самое и в точно такой же грубой форме, что с нашей, простите за выражение, сборной сделали финны.



Таким образом, на первом этапе Евротура рулит Север, а славяне исполняют роль статистов и мальчиков для битья. Вспоминаю, как давным-давно легендарный волейбольный тренер Леонид Карполь во время тайм-аута (в финале Олимпиады, на минуточку) орал своим подопечным, которым он едва доставал макушкой до груди, что если бы набрал сборную ночью на Тверской, то она сыграла бы лучше. Тогда это, кстати, подействовало. А вот у нас и у чехов сказать нечто подобное, чтобы достать игрокам до печёнок, было некому.



В общем, во втором туре явный фаворит всего турнира, один из двух, будет принимать столь же явного аутсайдера. Предполагаю, что этот матч по своему сюжету будет весьма напоминать матч с участием тех же самых финнов в первом туре, то есть с нашей сборной. Чехи в первом периоде будут сопротивляться как могут. Но во втором уже не смогут, сопротивлялка закончится. А финны, забросив пару-тройку шайб и памятуя, что уже через сутки им играть за победу в турнире со шведами, совсем уж допинывать чехов не станут.



Итак, победа сборной Финляндии в основное время и с преимуществом в пару-тройку шайб».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Финляндия — Чехия.