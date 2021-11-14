Хорватия — Россия: время начала матча квалификации ЧМ-2022, где будет трансляция

14 ноября в Сплите (Хорватия) пройдёт матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Начало запланировано на 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.



Сборная России занимает первое место в группе Н, Хорватия отстаёт на два очка. Для прямого попадания на ЧМ-2022 россиянам достаточно не проиграть.



Эксперты отдают явное предпочтение сборной Хорватии. Поставить на победу подопечных Златко Далича можно с коэффициентом 1.59: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1590 рублей. Победа сборной России оценивается в 6.40, ничья — в 4.40.



Букмекеры не уверены, что встреча получится результативной: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.96, поставить на тотал меньше также предлагается за 1.96.



Гол Андрея Крамарича оценён в 2.73, гол Луки Модрича — в 4.25, а гол Фёдора Смолова — в 3.55.



Прогноз Романа Павлюченко на матч Хорватия — Россия.



Где смотреть матч Хорватия — Россия?

Прогноз Александра Елагина на матч Хорватия — Россия.