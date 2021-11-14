Чехия — Россия: прямая трансляция, смотреть онлайн, где покажут матч Кубка Карьяла

В воскресенье, 14 ноября, сборная России сыграет с Чехией в решающем матче Кубка Карьяла – первого этапа Евротура-2021/2022. Встречу будет в прямом эфире транслировать канал «Матч ТВ». Начало – в 14:30 мск.

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу сборной Чехии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех сборной России оценён букмекерами коэффициентом 2.71. Поставить на ничью в основное время можно за 4.15. Если будет послематчевая серия буллитов, сыграет коэффициент 7.70.

Аналитики также считают, что матч Чехия — Россия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.29. Гол в первые 10 минут встречи доступен за 1.78.