Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: эксперты оценили шансы россиянина
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14 ноября Даниил Медведев и Хуберт Хуркач сыграют в матче Итогового турнира АТР в Турине. Начало — не ранее 16:00 мск.
Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Даниила Медведева. Коэффициент на победу первой ракетки России составляет 1.22. На успех поляка Хуберта Хуркача можно поставить за 5.45.
Аналитики также считают, что матч Итогового турнира в Турине Даниил Медведев — Хуберт Хуркач получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.33, а тотал меньше 19.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.98. Ставки на третий сет идут за 2.85.
Напомним, Даниил Медведев является обладателем второй позиции в рейтинге ATP и победителем финального турнира АТР прошлого сезона.
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