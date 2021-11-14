Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: время начала матча, где смотреть онлайн
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14 ноября в итальянском Турине Даниил Медведев и Хуберт Хуркач сыграют в матче Итогового турнира АТР. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.
Эксперты в своих прогнозах выделяют явного фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.27. На успех Хуркача можно поставить за 5.20.
Аналитики считают, что матч Итогового турнира в Турине Даниил Медведев — Хуберт Хуркач получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.33, а тотал меньше 19.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.98. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.85.
Заключить пари на тай-брейк предлагается за 2.40. Тотал больше 3.5 брейка идёт за 1.65, тотал меньше 2.5 брейка — за 2.20.
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