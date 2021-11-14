Хорватия — Россия: прогноз Виктора Гусева на матч квалификации ЧМ-2022

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия, который состоится 14 ноября в Сплите. Начало — в 17:00 мск.



Ставка: ничья в первом тайме за 2.20.



«Мы перед последним туром опережаем хорватов на два очка. Думаю, нашей сборной нужно выкинуть мысли о спасительной ничьей. В сентябре мы сыграли с хорватами вничью — 0:0. Однако мы играем в гостях. У Хорватии сильный состав, а многие игроки выступают за серьёзные европейские клубы. У нас же травмировались Кузяев, Жемалетдинов и Захарян. На мой взгляд, это серьёзные потери.



Но не думаю, что мы бросимся играть с хорватами на встречных курсах. Тем более в воротах хорош Сафонов. Отдохнули Георгий Джикия и Дмитрий Баринов. Это немного не та Хорватия, которая дошла до финала чемпионата мира. Не слишком верю в нашу победу, но удержать ничью сборной России вполне по силам».

Прогноз Василия Уткина на матч Хорватия — Россия.

Прогноз Дениса Наливайко на матч Хорватия — Россия.

Прогноз Константина Генича на матч Хорватия — Россия.