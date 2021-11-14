Хорватия — Россия: прогноз Александра Мостового на матч квалификации ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия.



Ставка: победа Хорватии за 1.60.

«Обе сборные отлично провели нынешний отбор и достойны попасть в Катар. Первая встреча в России не выявила победителя, нашей команде будет довольно сложно обыграть оппонента на их земле. Россиян устроит и ничья, у них есть неплохие шансы сохранить первую строчку за собой и отобраться на мундиаль напрямую.



Однако хорваты очень сильны дома и будут невероятно мотивированы. Мы знаем немало случаев, когда команду устраивает ничья, она настраивается не должным образом и в итоге проигрывает. На мой взгляд, эта ситуация может повториться в Сплите. По уровню подготовки хорваты несколько превосходят наших ребят, да и родные трибуны придадут отдельный импульс игрокам хорватской сборной. Предполагаю, что домашний коллектив будет больше атаковать и в конце концов вырвет победу».

Прогноз Александра Елагина на матч Хорватия — Россия.

Прогноз Виктора Гусева на матч Хорватия — Россия.

Где покажут матч Хорватия — Россия?