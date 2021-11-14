Хорватия — Россия: прогноз Эдуарда Мора на матч отбора ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Хорватия – Россия.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.97.

«Сборная Хорватии – опытная команда, в которой особенно выделяется средняя линия, где все играют в лучших европейских командах, знают, что делать на поле. Исходя из того, что они очень опытные, вряд ли они побегут вперёд с первых минут. Думаю, что они начнут матч довольно осторожно и по ходу будут прибавлять и прибавлять, ждать ошибки. Хорватам главное будет не дать нашей команде забить гол.



Наша сборная будет играть очень осторожно. Все футболисты, которые выйдут на поле, будут очень много бегать. Не получится у нас хорошо держать мяч, потому что любая ошибка может привести к голу.



Я почему-то уверен в том, что наша команда не проиграет, но прогноз такой давать не буду, чтобы не сглазить. Голов в этом матче много не будет. Долго будет держаться счёт 0:0, а когда какая-то из команд откроет счёт, то сразу закроется и будет отбиваться».

Где смотреть матч Хорватия — Россия?

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