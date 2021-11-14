Испания — Швеция: прогноз Александра Мостового на матч квалификации ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Испания — Швеция.



Ставка: победа сборной Испании и тотал меньше 3.5 гола за 1.90.

«Ещё в начале отбора я высказывал мнение, что испанцы закончат кампанию на первом месте, а Швеция станет второй. Пока что такой прогноз сбывается. Шведы почти всю квалификацию прошли, лидируя в группе, но в самый ответственный момент умудрились проиграть грузинам в предыдущем туре и растеряли всё преимущество в таблице. Испанию вполне устроит ничья в домашней игре для прямого выхода на чемпионат мира, и противнику будет невероятно сложно замахнуться на все три очка.



На мой взгляд, в этом противостоянии не стоит ожидать каких-либо сюрпризов. Испания очень уверенно выступает в родных стенах и будет играть прагматично в заключительном туре, как и в прошлом матче с Грецией. Предполагаю, что шведы не смогут навязать борьбу на всей дистанции поединка, будут большую часть времени проводить без мяча и уступят в итоге с минимальным счётом».