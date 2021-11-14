Хорватия — Россия: прогноз Александра Вишневского на матч квалификации чемпионата мира

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отборочного раунда чемпионата мира – 2022 Хорватия – Россия.



Ставка: победа Хорватии за 1.61, второй тайм результативнее первого за 2.05.



«В сборной Хорватии полно футболистов топового уровня, которые играют в ведущих чемпионатах на протяжении многих лет. По опыту и мастерству сборная Хорватии превосходит российскую команду, плюс поддержка своих трибун. Всё это наводит на мысли о том, что сборная Хорватии – здесь очевидный фаворит.

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Вместе с тем я не чувствую такой безнадёжности, которая была перед матчами сборной России на чемпионате Европы со сборными Бельгии и Дании. Тогда на поражение сборной России можно было ставить машины, квартиры и самолёты. Сейчас такого чувства, что Россию просто разнесут, нет. Нет уверенности, что сборная России проиграет. Тем не менее хорваты более сильные, поэтому логично взять победу сборной Хорватии.



Сборная России по ходу этого отборочного цикла стала гораздо симпатичнее, везение играет в пользу команды Валерия Карпина. Она стала человечнее, симпатичнее, лучше. То, что она избавилась от двух токсичных персонажей, которые очень мешали, чтобы воспринимать её от всего сердца, меня как болельщика очень радует. Это просто замечательно, потому что от всего сердца можно болеть за сборную России, желать ей удачи.



Вторая идея по ставкам, которая мне тут очень нравится, второй тайм результативнее первого. В первом тайме сборная России может и продержится, но во втором тайме в любом случае на поле будет команда, которая будет понимать, что результат матча её не устраивает, ей оправданно идти ва-банк. Чем меньше времени будет до конца матча, тем больше будет рисковать одна из команд. Вероятность голов в концовке здесь очень велика».

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