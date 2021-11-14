Хорватия — Россия: прогноз Артура Петросьяна на решающий матч отбора ЧМ-2022

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Хорватия – Россия.
Ставка: победа Хорватии за 1.65.
«До сих пор всё складывалось так, как хотелось в матчах сборной России – ничья с хорватами в Москве и пять побед подряд.
Прогноз Константина Генича на матч Хорватия — Россия.
Здесь понятно, как будет складываться игра. Хорваты будут владеть инициативой, а российская сборная не заточена на то, чтобы играть от себя. К тому же понятно, что по уровню сборная России уступает Хорватии, поэтому будет самоубийственно играть слишком смело против хорватов, к тому же на их поле. Карпин будет строить игру вторым номером, как и в первом матче.
Думаю, что здесь по статистическим показателям будет большой перевес у Хорватии. В первую очередь стоит на это обратить внимание. Также думаю, что всё-таки хорваты будут ближе к победе и своего добьются.
Игра будет проходить в Сплите, где поддержка даже круче, чем в Загребе. Болельщики все 90 минут будут гнать команду вперёд, так что сложно сборной России будет продлить свою позитивную серию».
Прогноз Романа Павлюченко на матч Хорватия — Россия.
Прогноз Александра Елагина на матч Хорватия — Россия.
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