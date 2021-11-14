Хорватия — Россия: прогноз Дмитрия Симонова на матч отбора ЧМ-2022 в Сплите

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Хорватия — Россия.

Ставка: победа Хорватии за 1.64.

«Россия провела убедительный по счёту матч с Кипром (6:0), но нельзя забывать про паршивые по качеству первые 50 минут и тот факт, что соперник оказался абсолютно раскладным. Тем не менее сборная России доказала, что даже в нынешнем кадровом составе способна показывать волю и характер. Именно данные качества выйдут на первый план в Хорватии.

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Тем не менее наш соперник тоже хорошо готов к игре, размялся на Мальте (7:1). Группа атаки готова забивать россиянам. И, что самое важное, в составе есть игрок с уникальным мастерством — Модрич. Равного ему у нас даже близко нет. Такие люди часто решают исходы встреч с равными шансами.



Вы сочтёте меня пессимистом за данный прогноз, но выберу Хорватию. Домашние стены. Кадровые проблемы у России — отсутствие Дзюбы, нехватка практики у Миранчука, недостаточно готовый Головин, непонятная ситуация с крайними защитниками (не уверен, что Сутормин — это лучший выбор). И, наконец, ноябрь. Месяц, когда мы проигрываем всегда и всем более-менее сильным соперникам.



Если все эти факторы не отразятся на результате, я очень удивлюсь. Нужно чудо от команды Карпина и персонально для Сафонова, который может заявить о себе в этой игре во весь голос. Но лично я в чудеса не верю. А вы?»

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