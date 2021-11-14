Испания — Швеция: прогноз Эдуарда Мора на матч отбора ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Испания – Швеция.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80.

«Очень интересный матч. Швеция довольно неожиданно для меня проиграла в Грузии, два гола забил всем нам известный Хвича Кварацхелия. Но если быть честным, Грузии очень сильно повезло, потому что Швеция владела преимуществом, имела стопроцентные моменты, но не забила.



Испанцы одержали тяжёлую победу 1:0 в игре с Грецией. Гол был забит с пенальти. Я бы не сказал, что Испания показала суперигру.



Букмекеры отдают предпочтение испанцам. Но я с этим совсем не согласен. Думаю, что Швеция сейчас не слабее Испании. Швеция будет мотивирована. Линия атаки Швеции, на мой взгляд, очень сильна. Златан Ибрагимович в любой момент может сделать гол из ничего. Кроме того, в хорошей форме Исак, Форсберг, Классон.



Результат матча для меня абсолютно непредсказуем. Я совсем не удивлюсь, если Швеция выиграет. У Испании большие проблемы в линии атаки, нет хороших нападающих. Рауль де Томас и Мората – не те люди, которые могут делать результат стабильно на высоком уровне.



Жду тяжёлую игру. Испания постарается взять мяч под свой контроль. Но я не жду большого количества голов».

Прогноз Александра Мостового на матч Испания — Швеция.

Где смотреть матч Испания — Швеция.