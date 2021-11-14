Гарбинье Мугуруса — Анетт Контавейт: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира WTA

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Гарбинье Мугуруса — Анетт Контавейт во 2-м туре группового этапа Итогового турнира WTA, проходящего в Гвадалахаре.

Ставка: ИТМ 11.5 гейма за 1.87.

«Анетт Контавейт уже в полуфинале Итогового турнира — на её счету две победы со счётом 2:0. Она может не занять первое место, если разгромно уступит Мугурусе, но сдвинуть её на третье уже не получится. А испанка должна бороться за право сыграть в плей-офф. Ей необходимо обыгрывать Контавейт.



Честно говоря, я не думаю, что Контавейт будет играть в какие-то игры, специально проигрывать или просто экономить силы. Ей это совсем не нужно. Игра идёт, всё получается. Поэтому я считаю, что эстонка будет всерьёз стараться выйти дальше со стопроцентным показателем. Всё-таки и деньги за победу никто не отменял. Не так давно в Москве выиграла Контавейт у Мугурусы, отдав всего 2 гейма. Повторить будет сложно, но, скорее всего, эстонка победит в двух партиях. Но поставлю на то, что Мугуруса выиграет меньше 11.5 гейма. Тут может ставка пройти, даже если Гарбинье возьмёт сет, а потом у неё закончатся силы. Такие матчи мы уже тоже видели».