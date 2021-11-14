Барбора Крейчикова — Каролина Плишкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира

Экс пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Барбора Крейчикова — Каролина Плишкова во 2-м туре группового этапа Итогового турнира WTA, проходящего в Гвадалахаре.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.85.

«Крейчикова, несмотря на два поражения, ещё может выйти в следующую стадию. Для этого ей нужно победить Плишкову, желательно в двух сетах, и ждать, что Контавейт не ослабит хватку и победит Мугурусу. В принципе, в таком сценарии ничего невероятного я не вижу. Но как-то странно на этом турнире выглядит Крейчикова — отрезками показывает отличный теннис, потом скатывается на грубейшие ошибки. Разбалансированная игра, видно, что нужной формы сейчас нет.



Плишкова как-то совсем развалилась в матче с Контавейт. Держалась в первом сете, но её эстонка надломила. Сейчас надо собраться на решающую встречу. Хотя даже победа ей ничего не гарантирует. Но надо хотя бы сделать то, что зависит от тебя.



Видно, что форма неоптимальная у девушек, нервы вылезают на передний план. А это ещё и принципиальная встреча соотечественниц. Так что предположу, что будет сыграно больше 21.5 гейма. Легко друг друга девушки не отпустят».