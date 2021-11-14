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Португалия — Сербия: прогноз Ровшана Аскерова на матч квалификации ЧМ-2022

Португалия — Сербия: прогноз Ровшана Аскерова на матч квалификации ЧМ-2022
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Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Сербия.

Ставка: Сербия забьёт за 1.71.

«В гостевом матче португальцы вели 2:0 в первом тайме, но к 60-й минуте игры растеряли всё преимущество, и игра завершилась со счётом 2:2. Тот матч запомнился эпизодом на 90+3 минуте, когда Роналду забил гол, отменённый голландским арбитром, а Криштиану в знак протеста швырнул на газон капитанскую повязку.

Сейчас сборная Португалии опережает сербов лишь по разнице мячей. Так что ничья будет в пользу Криштиану и Ко. Сербам нужно идти в атаку. Ниже второго места они не свалятся, а выиграть можно всё. В то время как португальцам есть что терять. Хотя сборная Фернанду Сантуша не смогла в прошлом туре переиграть немотивированных ирландцев. Каково ей биться против сверхмотивированных сербов? Смысл Сербии играть осторожно? Выход в стыки у неё уже в кармане. Можно побороться за что-то серьёзное. Но в контратаке с участием Бруну Фернандеша, Диогу Жотой и самим Криштиану гости вполне могут пропустить. И не раз».

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