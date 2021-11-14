Испания — Швеция: время начала матча отбора ЧМ-2022, какой канал покажет в прямом эфире
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14 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Испания — Швеция. Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Для попадания на ЧМ-2022 сборной Испании достаточно не проиграть.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех шведов оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 4.95.
Букмекеры не уверены, что матч Испания — Швеция получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.
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