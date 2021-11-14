Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: прогноз Софьи Тартаковой на матч Итогового турнира ATP

Телеведущая Софья Тартакова дала прогноз на матч Итогового турнира АТР Даниил Медведев — Хуберт Хуркач.



Ставка: победа Даниила Медведева с форой (-3.5 гейма) за 1.65.



«Жребий для Даниила Медведева на групповом этапе замечательный. Хуркач — прекрасный повод показать, на что ты способен. Это в хорошем смысле удобный соперник. Это не Джокович, Рублёв или Берреттини. Да, Хуркач очень непростой, разнообразный, у него в этом году были большие победы, но тем не менее это тот теннисист, которого Медведев может обыграть.



Для Дани очень важно чувствовать уверенность. Когда он находится в таком кураже, то соперники могут просто разбегаться в сторону.



С точки зрения техники всё понятно. Отличная первая подача Дани, цепкая, вязкая и специфическая игра на задней линии показала, что он отлично готов. На мой взгляд, никаких проблем Даня в матче с Хуркачем не испытает, он сейчас очень хорош».