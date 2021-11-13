Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира ATP

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Хуберт Хуркач в 1-м туре группового этапа Итогового турнира ATP, проходящего в Турине.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.71.

«Стартует мужской Итоговый турнир. В этом году он переехал в Турин. Даниил Медведев будет защищать титул победителя. Посмотрим, что из этого получится. Он в неплохой форме — только что играл в финале парижского „Мастерса“. Проиграл Даниил Джоковичу, но всё может измениться сейчас.



К сожалению, пока нет понимания, какое покрытие будет в Турине. Корты незнакомые. От этого многое будет зависеть, на самом деле. Кому-то нравится максимально быстрое покрытие, кому-то помедленнее.



Дважды играли Медведев и Хуркач в этом сезоне. И никогда это не было легко для Медведева. В пяти сетах он уступил на Уимблдоне. Тогда Хуркача спасло, что матч перенесли под крышу. В Торонто россиянин взял реванш, выиграв 2:6, 7:6, 7:6. Счёт говорит сам за себя.



Так что и здесь я предположу, что будет тотал больше 21.5 гейма. У Хуркача классная подача, в зале играть умеет. Медведеву будет непросто».

Прогноз Софьи Тартаковой на матч Медведев — Хуркач.

Где покажут матч Медведев — Хуркач?