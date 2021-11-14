Хорватия — Россия: прогноз Алексея Андронова на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Хорватия — Россия в квалификации ЧМ-2022.

Ставка: ИТБ 1.5 гола Хорватии за 1.77.

«Решающий отборочный матч для этих команд в последнем туре цикла. Настоящий праздник с точки зрения болельщика, поскольку матч имеет абсолютно очевидную интригу. Он действительно должен получиться огненным. Хорваты назначили местом проведения матча Сплит, где, как говорят, трибуны ближе к полю, соответственно, будет больше давления на российскую команду.



Мне кажется, это будет самый сложный матч для Валерия Карпина с тех пор, как он возглавил сборную. Пожалуй, впервые он встречается с соперником, который имеет конкретную задачу. И этот соперник имеет достаточный класс игроков, чтобы задачу выполнить.



Мне не очень верится в то, что сборная России сможет безупречно отыграть в обороне. Полагаю, что все наши шансы в результативной ничьей. А Хорватия, думаю, будет идти вперёд, будет иметь моменты. И, откровенно говоря, в последних матчах российской сборной очень везло.



Мой выбор — «индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 мяча» за 1,77. Коэффициент уверенности — 7 из 10».

Прогноз Максима Калиниченко на матч Хорватия — Россия.

Прогноз Виктора Гусева на матч Хорватия — Россия.

Прогноз Александра Елагина на матч Хорватия — Россия.