Хорватия — Россия: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу отбора ЧМ-2022
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Сегодня, 14 ноября, в рамках отбора ЧМ-2022 пройдёт матч между сборными Хорватии и России. Начало — в 17:00 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет».
Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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