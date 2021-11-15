ЦСКА — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Северсталь».

Ставка: победа ЦСКА за 1.59.



«Ой, как тут всё непросто… С одной стороны, мы имеем раздухарившуюся «Северсталь», которая выиграла уже девять (!!!) матчей подряд, причём кому-то что-то при этом отдала всего в двух играх. То есть Разин сложил командный пазл, подработал, где нужно, напильником – и череповецкая машина поехала. С другой стороны, ЦСКА тоже потихоньку преобразуется и пересобирается. А когда ещё вдобавок собирается к конкретному матчу, то, как правило, выигрывает его «всухую». Пока это происходит далеко не всегда, но нельзя не отметить, что всё чаще и чаще.



То есть тут у нас сошлись клин с клином, и все это умножается на европаузу, из которой, чёрт его знает, кто каким выйдет. Не будет этой паузы, не задумываясь бы ставил на разогнавшихся череповчан и даже на их победу в основное время. Хотя бы потому, что «Северсталь» по определению не может быть достаточным мотиватором для ЦСКА, а это автоматически означает, что собираться на бой с нею, как с равным, красно-синие не станут и по этой причине обречены на поражение. Но сейчас, извините, я этого делать не стану и серьёзную поправку на европаузу всё-таки возьму.



И уже с этой поправкой поставлю на домашнюю победу ЦСКА, весьма скромную и по общему количеству заброшенных шайб, и по итоговому преимуществу победителей. Она вполне может оказаться и за пределами основного времени, но на это я столбиться не рекомендую. ЦСКА победит не мытьём, так катаньем в основное время», — сказал Лебедев.

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