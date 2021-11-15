«Динамо» Р — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 15 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Рига – «Адмирал».



Ставка: победа «Динамо» за 2.05.



«Если кто-то из участников предстоящего матча попадёт в этом сезоне в плей-офф, это будет даже не чудо, а что-то большее. У рижан, конечно, шансы ещё сохраняются, но весьма призрачные. Отставание от зоны плей-офф уже сейчас составляет семь очков – по нынешним временам это целая пропасть. Судя по тому, как рижане играют и какую динамику набора очков показывают, им для попадания в плей-офф надо стать «Магниткой». Вы в это верите?



Но даже при таких раскладах сделать «Адмирал», да ещё дома, рижане просто обязаны хотя бы для того, чтобы не прятать глаза от своих болельщиков. Понятно, что дальневосточники, скорее всего, будут дебютировать на глазах своего нового наставника и по этому случаю постараются выпрыгнуть из штанов. И у них это даже может получиться. Но если у рижан будет всё нормально, если они никого из ключевых игроков не потеряют «на ровном месте», во время европаузы, то владивостокцев они должны обыгрывать даже со всеми поправками на вышеназванную паузу и полную невозможность заранее просчитать состояние команд по её завершении.



Поэтому – домашняя победа «Динамо» в основное время. На разницу ставить не следует, там может быть всё что угодно: от 1:0 до «полной авоськи» включительно», — сказал Лебедев.