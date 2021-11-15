Швейцария — Болгария: прогноз Константина Генича на игру отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Швейцария — Болгария в квалификации ЧМ-2022.



Ставка: победа Швейцарии с форой (-1) в 1-м тайме за 1.85.



«Прелюбопытнейшая история в группе С. Италия и Швейцария, сыграв вничью, заочно поборются за путевку на чемпионат мира. Незабитый пенальти Жоржиньо оставил Швейцарию в игре. Швейцарцы дома сыграют с болгарами, а итальянцы на выезде с Северной Ирландией.



У швейцарцев задача понятная. Они уступают по разнице забитых и пропущенных. -2 у них в сравнении с итальянцами. Швейцарцам надо забивать побольше и надеяться, что североирландцы выстоят.



Учитывая атаку сборной Швейцарии, думаю, ставка будет сделана на мощное начало. Болгарам в этой группе ничего уже не надо. Есть шанс зацепиться за третье место, но болгары уже умудрились проиграть сборной Литвы. А Швейцария дома играет очень убедительно. Да и на выезде она обыграла Болгарию 3:1, забив три мяча за первые 15 минут. Вполне можно ожидать подобного и в этой встрече, которая пройдет в Люцерне. Швейцария сразу насядет на болгар, надавит, и гости могут не выстоять. Средненькая команда у Болгарии. А швейцарцам нужно забивать как можно больше.



Можно сыграть индивидуальный тотал Швейцарии больше 2,5 мяча за 1,6. Я же предлагаю сыграть победу Швейцарии в первом тайме с форой (-1) за 1,85», — сказал Генич.

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