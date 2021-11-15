Шотландия — Дания: прогноз Алексея Андронова на игру отборочного раунда ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Шотландия — Дания в квалификации ЧМ-2022.



Ставка: ТБ 2 за 1.73.



«В этой группе уже всё понятно. В принципе, матч никакого значения не имеет. Датчане давно уже отобрались — с совершенно фантастическими результатами. За весь отбор всего один гол пропущен. Шотландия спокойно готовится к стыкам, в которые она попадает. Хороший цикл команда провела. Возможно, выступление на Евро сподвигло на это команду и позволило добиться ментального прогресса.



Думаю, это та игра, где нужно ждать забитых мячей. Вряд ли кто-то тут будет закрываться. Здесь нужно и тем, и другим показать свой уровень, что-то проверить. Правда, датчанам и нечего проверять. Жду открытого футбола.



Честно говоря, не очень понимаю букмекерскую линию. Тотал больше 2 мячей с расходом за 1.73 — это просто прекрасная ставка. Уверенность — 8 по 10-балльной системе», — сказал Андронов.

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