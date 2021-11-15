«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».



Ставка: ТМ 5 за 2.03.



«Понравилась последняя победа «Тампы» над «Флоридой» (3:2 ОТ). Мало того что игроки «Лайтнинг» нормально проявили себя в атаке, так ещё и голкипер Андрей Василевский творил чудеса в привычном стиле. Вы видели, какой сейв он сделал в шпагате по ходу овертайма? Умопомрачительно!



Вообще, в последних шести матчах Василевский больше двух голов не пропускает. Он набрал отличную форму, в той встрече переиграл оппонента Сергея Бобровского.



Тут тоже назревает дуэль российских вратарей. Я думаю, что в воротах «Тампы» после дня отдыха снова выйдет Василевский.

А вот за «Айлендерс» наверняка сыграет Илья Сорокин, который в этом сезоне тоже хорош и отражает в среднем 93,3% шайб за матч. Вообще, этот вратарь тоже в чумовой форме.



Конечно, тут можно было бы погнаться за домашней победой «Тампы», которая выглядит фаворитом, а вот «Айлендерс» идут внизу таблицы…



Я бы в этом матче взял кэф 2.03 на то, что общий тотал составит меньше 5.0 шайбы в основное время. Мне интереснее в этой игре поболеть за двух российских вратарей, чтобы они поменьше пропустили. К тому же я помню, каким тугим два года подряд получался третий раунд плей-офф Кубка Стэнли между этими двумя командами и как мало там было голов. Думаю, что этот тренд вполне может сохраниться», — сказал Лысенков.