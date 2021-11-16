«Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1.5) за 3.10.



«Играйся этот матч перед европаузой, шансов у нижегородцев было бы явно побольше. Они как раз перед паузой разогнались, одержали три победы подряд и, хоть вернуться в зону плей-офф Западной конференции так и не смогли, но на этот раз подобрались к ней вплотную.



В отличие от нижегородцев, юлаевцы к концу первого участка регулярного чемпионата явно подсели, проиграли три матча из пяти последних, плюс получили «техничку» за игру с «Трактором». В общем, пауза нужна была уфимцам как воздух, и она пришла очень вовремя и очень кстати.



А теперь, извините, лавочка для нижегородцев закрылась, даже несмотря на то, что нужный нам матч состоится в Нижнем Новгороде. Можно не сомневаться, что «Салават» разобрался со своими растрёпанными чувствами, привёл себя в порядок. А заодно вспомнил, что выиграл семь из восьми последних междусобойчиков у «Торпедо».



Иными словами, если уфимцы за время паузы собрали себя в кучу (если нет, то их главного тренера можно выгонять), а в этом случае «Торпедо» может быть в любой форме и в любом месте принимать «Салават» — победитель известен заранее.



Победа «Салавата» в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.