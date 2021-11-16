«Спартак» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Ак Барс».

Ставка: ничья за 3.94.



«Проиграв перед европаузой пять матчей из шести, причём соперникам отнюдь не из «первой линии», красно-белые практически обнулили свою шикарную пятипобедную серию и не вылетели из зоны плей-офф Западной конференции лишь по милости божьей и нижегородского «Торпедо», которое поздновато начало разбегаться. Но теперь автозаводцы дышат «Спартаку» в затылок и постараются воспользоваться первой же их ошибкой, а она может быть уже здесь и сейчас.



У «Ак Барса», конечно, тоже далеко не всё в шоколаде. Так плохо при Дмитрии Квартальнове он ещё не выступал. А если учесть, что и при Билялетдинове он между первой и второй четвёрками Восточной конференции не болтался, то нынче мы имеем едва ли не самый плохой старт казанцев в сезоне за три последние пятилетки.



Но даже в таком полуразобранном состоянии, даже на выезде казанцы должны брать у «Спартака» очки. Красно-белых, безусловно, дополнительно мотивировать на «больших татар» не нужно, натерпелись они от них немало. Но у казанцев почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. И хоть в казанском матче нынешнего сезона «Ак Барс» уже успел победить, шансов выиграть второй матч у казанцев всё-таки больше, чем у «Спартака» вывести статус-кво.



Но биться красно-белые будут аки львы. Поэтому победу в основное время я никому не дам, предположу, что там будет ничья. А уже потом за счёт преимущества в индивидуальном мастерстве гости возьмут второе очко», — сказал Лебедев.