ХК «Сочи» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ХК «Сочи» — «Барыс».



Ставка: ничья за 4.10.



«Если после возобновления регулярного чемпионата КХЛ мы и ждём от кого-нибудь наиболее ощутимого взлёта, то это, конечно же, ХК «Сочи». Ждём прежде всего потому, что падать им обратно уже некуда. Ждём потому, что заключительный кусочек сезона перед паузой южане прошли весьма неплохо, а для последней команды конференции так и вовсе отлично. Ждём, потому что работа Назарова уже была видна невооружённым глазом, а теперь она должна проявиться в ещё большей степени. Но таким уж глубоким был провал «Сочи» на старте сезона, что даже после серийных побед команда едва подобралась к предпоследнему месту.



По идее, «Барыс» принадлежит к следующему сословию, нежели «Сочи». Это тоже не элитарное сословие, но крепкий такой «средний класс». Что казахстанцы раз за разом доказывают ежегодным попаданием в плей-офф. Стало быть, именно они должны быть фаворитами предстоящей игры и как минимум одно очко с берегов Чёрного моря увозить. Но в нынешних реалиях есть все предпосылки предположить, что одно очко будет максимумом, который им назаровская команда позволит.



Иными словами, и чистой победы никому не отдашь, и в игре на тоненького в формате «три на три» большой шанс для случайности. Но посмею всё же предположить, что именно в таком формате южане смогут набрать второе очко, одержав победу за пределами основного времени», — сказал Лебедев.