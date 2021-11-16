«Спартак» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Москве

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 3.24.



«Не знаю, что-то мне «Спартак» в этом сезоне вообще не нравится. Безвольное поражение дома от «Сочи» (1:3), у которого не было девятерых игроков основного состава. Фиаско в гостях с «Локомотивом» (2:4) и «Северсталью» (2:3 Б).



Да, крутая победа в Питере над СКА (2:1 ОТ), и я не знаю, что там на армейцев нашло. Но после этого красно-белые проиграли в овертайме минскому «Динамо» (3:4 ОТ) и безропотно у себя дома уступили «Сибири», не забив ничего (0:3).



Уныло это всё, очень уныло.



Конечно, и «Ак Барс» выглядит в этом чемпионате не слишком искромётно. Но казанцы исправно собирают очки. И в последнем матче у них прорвало атаку, как вот было в домашней игре с «Автомобилистом» (5:4).



Я бы в этом матче взял кэф 3,25 на то, что в основное время победит «Ак Барс», причем тотал этой игры составит меньше 5,5 шайбы. То есть я жду, что казанцы просто замучают этот невыразительный и слабый «Спартак», который сам почти не забивает. А вот «Ак Барс» свои один-два гола забьёт, после чего удержит результат. Где-то так я это и вижу», — сказал Лысенков.