Аргентина — Бразилия: прогноз Эльвина Керимова на матч квалификации ЧМ-2022

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч отборочного этапа ЧМ-2022 Аргентина — Бразилия.



Ставка: Бразилия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.95.



«Аргентина — Бразилия. Это матч отбора на чемпионат мира, но Бразилия уже забронировала себе место на форуме, а Аргентина наверняка там также окажется. Это классическое противостояние мирового футбола. Наверное, две главные сборные в мире по заслугам, по подбору игроков.



Как вы помните, первый матч недоиграли, вернее, его даже и не сыграли, так как из-за скандала он продлился всего несколько минут. Эта игра должна состояться. Аргентина играет дома после тяжёлой победы над Уругваем. Победа была незаслуженной и нелогичной. Забили быстрый гол благодаря гениальному удару Ди Марии и потом отбивались весь матч, причем допускали моменты у своих ворот. Этот план Скалони, забить первыми и играть по счёту, на самом деле не работал. Аргентине просто повезло, что она выиграла.



Мы увидели классическую игру Скалони: отдает мяч сопернику и играет вторым номером. С Бразилией, которая, в свою очередь, тоже одержала победу со счётом 1:0 над Колумбией, Аргентине будет тяжёло. Бразилия победила в таком же привычном стиле. Команда Тито забила во втором тайме один мяч и довела игру до победы. При этом Бразилия играла лучше, доминировала, создавала больше моментов. Бразилия и на выезде у Колумбии должна была выигрывать, но там не сумела реализовать свои моменты.



Сейчас Бразилия в порядке. Она сильна, организована, может быть, не очень яркая, но она сейчас точно сильнее всех остальных южноамериканских команд. Это лучшая сборная на этом континенте, хоть Кубок Америки она и проиграла. Думаю, что в этой встрече Бразилия не проиграет. Бразилия будет прессинговать, держать мяч, в хорошей форме Неймар. Тито очень здорово готовит команду под каждого конкретного соперника. То же самое можно сказать и про Скалони.



Но вот здесь и сейчас Бразилия на полшага впереди. Мне кажется, что бразильцы еще и мотивированы на эту игру. Они проиграли финал Кубка Америки и постараются взять реванш. Я не рискну ставить на победу Бразилии, но поставлю на то, что она не проиграет и тотал в матче будет меньше 3,5 мяча. Коэффициент на такое событие 1,95.



Почему маленький тотал? Да потому что матчи между этими соперниками, как правило, проходят не очень результативно. Можно вспомнить и финал Кубка Америки. Надо понимать, что это будет тактическая борьба. Аргентина будет играть вторым номером, она умеет играть «в автобус».

С Уругваем не очень получилось, но здесь Аргентина может сыграть надежней и внимательней.



Скорее всего, в старте выйдет Месси, и это аргумент в пользу атаки Аргентины, но защита Бразилии в состоянии остановить Месси, который сейчас не в лучшей физической форме. Мне кажется, что матч не будет результативным, может быть, будет низовая ничья или Бразилия победит с минимальным счётом, что она делает часто», — сказал Керимов.

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