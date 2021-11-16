Аргентина — Бразилия: прогноз Александра Вишневского на игру отбора чемпионата мира

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отборочного раунда чемпионата мира – 2022 Аргентина — Бразилия.



Ставка: удаление в матче за 3.50.



«Матч первого круга не был доигран. Бразилия уже обеспечила себе место в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре, за весь турнир, потеряв всего два очка. В последнем матче обыграв Колумбию со счётом 1:0, Бразилия досрочно себе обеспечила попадание на ЧМ-2022.



У Аргентины 8 побед, 4 ничьи и ноль поражений. Тоже прилично идёт команда. Аргентине не хватает до выхода 4 очков. Понятно, что в матче с Бразилией не удастся набрать столько очков, но если конкуренты проиграют, то могут выйти и прямо сейчас. Да какие там конкуренты, все так отстали, что для Аргентины выход в финальную часть ЧМ-2022 — это пустая формальность.



Итак, я думаю, что здесь вряд ли будет много голов. Сборная Аргентины в последних матчах ни разу не пропускала. Была одна нулевая ничья и три сухие победы. Надежная оборона — это главное, что сейчас отличает сборную Аргентины, имея в составе Лионеля Месси. Она больше внимания уделяет обороне.



Сборная Бразилии также пропускает по большим праздникам. Не сыграет Каземерио, а это теневой плеймейкер, без которого шансов забить будет явно меньше. Но в целом последние матчи между Аргентиной и Бразилией — это минимум голов. Можно вспомнить последний финал Кубка Америки, когда Аргентина выиграла со счётом 1:0. Моя первая ставка будет — Аргентина не проиграет при тотале меньше 3,5 мяча.



Аргентина играет дома, ей нужны очки, а Бразилия три дня назад обеспечила себе место в чемпионате мира. Уверен, там были какие-то празднества. Понятно, что матч принципиальный и никто не будет беречь силы, убиваться на поле и рубить друг друга. Но все-таки, учитывая, что у бразильцев были какие-то празднества, а Аргентина играет дома, и победил в прошлом очном матче. Месси есть на поле. В общем, Аргентина в последнее время на подъёме, поэтому на своем поле аргентинцы этот матч не проиграют. Тут очень вероятны ничья или победа Аргентины в один мяч. В общем, голов будет не очень много.



Что ещё ждать от матча Аргентина — Бразилия. Конечно же, огромного количества жёлтых карточек. Команды друг друга ненавидят, причём в последнем матче, который продлился 7 минут, там было столько стыков, что было ясно — команды предельно мотивированы и никто никого не бережёт. За первой карточкой пойдёт вторая. Есть все шансы, что игра будет с большим количеством фолов и предупреждений.



Если делаешь ставки на карточки, то всегда нужно посмотреть статистику судьи. Матч обслуживает арбитр из Уругвая, а уругвайцы, скажу вам по секрету, ненавидят и аргентинцев, и бразильцев, причём не знаю кого больше. В любом случае можно давать карточки и тем и другим. У этого судьи по чемпионату Уругвая такая статистика. В последних 68 матчах чемпионата Уругвая он дал 36 красных карточек и почти по 6,5 жёлтых в каждом матче. Понятно, что в чемпионате Уругвая идёт жёсткая игра, но в матче Аргентины и Бразилии жесткости не меньше. Мне нравится коэффициент 1,75 на тотал больше 5,5 жёлтых карточек.



Ну и красная карточка. Если в чемпионате Уругвая так много даёт удалений, то давайте посмотрим в международных матчах, как обстоят дела. В 34 матчах Кубка Либертадорес — это арбитр дал 17 красных карточек. Каждая вторая игра — это красная карточка. Аргентина, Бразилия — вперёд за выигрышем первых двух ставок и за красной карточкой», — сказал Вишневский.