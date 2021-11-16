Аргентина — Бразилия: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу отбора ЧМ-2022
Поделиться
В ночь с 16 на 17 ноября мск Аргентина сыграет с Бразилией в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Начало — в 02:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
Получить бонус — easy! Выполни два простых шага.
1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом START.
2. Пройди полную идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!
Комментарии
- 16 ноября 2021
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 15 ноября 2021
-
19:57
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 ноября 2021
-
19:00
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
Партнерский контент