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ЦСКА — «Динамо» М: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

ЦСКА — «Динамо» М: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.

Ставка: ТМ 5 за 1.80.

«К очной дуэли команды подошли, занимая соседние места в турнирной таблице: ЦСКА – на третьем месте, «Динамо» — на четвёртом. Интересно, что армейцы забросили на 30 (!) шайб меньше динамовцев. Казалось бы, с приходом на пост главного тренера Сергея Фёдорова ЦСКА должен больше забивать, но пока в атаке дела у его команды не особо ладятся. Чуть больше, чем две шайбы за игру в среднем – для команды, перед которой стоит задача выиграть Кубок Гагарина результат ничтожно низкий. Впрочем, до плей-офф ещё время есть исправить ситуацию.

Два последних матча «Динамо» выиграло с одинаковым счётом 3:1, одолев дома «Йокерит» и в гостях «Авангард». Лидер бело-голубых Вадим Шипачёв набрал очередные баллы по системе «гол+пас» и теперь на его счету уже 40 (!) очков, на 10 (!) больше, чем у его преследователей.

Команды уже встречались в этом сезоне, тогда армейцы выиграли 3:0. Сейчас динамовцы постараются взять реванш. Думаю, что нас ждёт малорезультативный поединок с обилием борьбы и небольшим количеством голевых моментов. Ставим на тотал меньше 5 шайб», — сказал Плющев.

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