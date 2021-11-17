«Автомобилист» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1) за 1.53.



«С «Нефтехимиком» после завершения европаузы более или менее, но понятно. Что мог, Олег Леонтьев сделал, другое дело, что мог он не слишком много. «Маленькие татары» в Новосибирске цеплялись как могли, но нацеплялись только на одно очко.



В принципе, если в Екатеринбурге европауза прошла хотя бы настолько же продуктивно, как и в Нижнекамске, то особых шансов у «Нефтехимика» там не будет. Но мы хорошо знаем, насколько непредсказуем бывает «Автомобилист», а ещё мы помним, что в данный момент у него имеется действующая проигрышная серия, насчитывающая три матча. И эту серию он пока не остановил.



Напоследок необходимо напомнить, что «Автомобилист» выиграл 12 (!!!) последних междусобойчиков у нижнекамцев в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. И если когда-то давно в противостоянии этих соперников всё было достаточно ровно, то в последнее время идёт явный перекос в сторону екатеринбуржцев, которые на сегодняшний день наработали на без малого трёхкратное преимущество по количеству побед в личных встречах.



Всё это вместе позволяет сделать прогноз о грядущей победе «Автомобилиста», причём победе в основное время (за его пределы данные соперники вообще практически не выходят), с преимуществом в пару или даже больше шайб», — сказал Лебедев.

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