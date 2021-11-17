Новак Джокович — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч Итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Итогового турнира ATP Новак Джокович – Андрей Рублёв.



Ставка: победа Джоковича с форой (-4.5) за 1.87.



«Матч серба Новака Джоковича (1-я ракетка мира) с россиянином Андреем Рублёвым (5-я ракетка мира). Нынешнее, пятое место, для Рублёва – лучший рейтинг. Вообще для 24-летнего Рублёва это шикарный сезон – выиграл турнир, был в финале, всего в сезоне у него 48 побед и 20 поражений.



Разница в возрасте между теннисистами – 10 лет. Джоковичу уже 34 года, очень опытный игрок, победитель множества крупных турниров, сильнейший теннисист мира последних нескольких лет. У него также хороший сезон – те же 48 побед, только при 6 поражениях, пять титулов. Он закончил год официально номером один. Всё, что хотел, сделал, продолжает переписывать историю, устанавливать новые рекорды. В седьмой раз подряд стал первой ракеткой года в этом сезоне.



Как это ни странно, но с Рублёвым они ни разу не встречались. Очень интересно посмотреть, как будет выглядеть Рублёв на фоне Джоковича и как серб поведёт себя с теннисистом, с которым ещё не играл. Новаку осталось выиграть этот турнир, заработать себе ещё больше денег в этом сезоне. Рублёв приятно удивил в матче с Циципасом, которого позавчера одолел в двух сетах – 6:4, 6:4.



Джокович хорошо двигается и просто может вынудить любого сделать ошибку своей тягучестью. Конечно, может и как-то повлиять на Рублёва своим имиджем, своим именем. Как Рублёв на это среагирует, играя с первой ракеткой мира на такой стадии турнира, будет ли это очень волнительно или он просто выйдет, раскрепостится – большой вопрос. В любом случае победа будет за Джоковичем. Ставим на его победу с форой (-4.5)», — сказала Петрова.

Прогноз Анны Чакветадзе на матч Джокович — Рублёв.

Эксперты оценили шансы Рублёва обыграть Джоковича.