СКА — «Локомотив»: прогноз Виталия Славина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ, в котором сыграют СКА и «Локомотив».



Ставка: победа СКА за 2.14.

«Для СКА и конкретно Валерия Брагина этот матч решает очень многое. Ясно, что другой цели, кроме как взять Кубок Гагарина, у невских армейцев нет — следовательно, если и менять тренера, то делать это надо заблаговременно. А сомнения в перспективах экс-рулевого сборной перед паузой на Евротур не могли не возникнуть после трёх поражений подряд от принципиальных соперников – «Магнитки» (2:3 по буллитам) и «Спартака» (1:2 ОТ) дома. Но особенно чувствительной получилась оплеуха в Москве от ЦСКА — 0:4.

По законам топ-клуба ближайшая неделя будет определяющей в судьбе Брагина. Ведь оппоненты у петербуржцев на подбор – «Локомотив», «Сибирь», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс». Так что на своём льду после десятидневной паузы СКА однозначно будет играть только на победу.

У «Локомотива» ситуация ещё хуже. Ярославцы встретили европерерыв у границы кубковой зоны. В отличие от СКА, первый матч после остановки они уже провели, причём с прямым конкурентом – минским «Динамо», да ещё на его льду. Итог воодушевил волжских болельщиков: гости взяли верх – 7:3, а записной снайпер «Локо» Шалунов разразился хет-триком.

Однако в Санкт-Петербурге развить успех железнодорожникам не удастся. СКА за счёт на круг более высокого класса и запредельной мотивации выиграет, а шайб будет заброшено не менее пяти», — сказал Славин.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Динамо».



Прогноз Дарьи Мироновой на матч СКА — «Локомотив».



Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Локомотив».