СКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ СКА — «Локомотив».



Ставка: победа СКА в матче за 1.70.

«Армейцы проиграли три матча подряд – два из них дома: в овертайме «Спартаку» — 1:2, по буллитам «Магнитке» — 2:3 и в Москве уступили с «сухим» счётом ЦСКА – 0:4. В столице я вообще не узнал команду Валерия Брагина. Что с ней случилось – непонятно, но, по сути, она проиграла вчистую. В общем, настрой сегодня будет у питерцев запредельный и они всё сделают, чтобы при своих болельщиках наконец-то прервать эту неудачную серию. Во время паузы состав СКА пополнился нападающим Лео Комаровым, который должен придать ещё больше мощи в атаке команде с берегов Невы.



«Локомотив» по-прежнему лихорадит. Команда играет очень нестабильно. После хорошего по содержанию матча идёт досадная потеря очков, как, например, было в недавнем домашнем матче с «Амуром», в котором, кстати, железнодорожники вели по ходу встречи со счётом… 3:0, а в итоге проиграли по буллитам. Что происходит с командой из Ярославля — тоже не всегда поддаётся логике.



В предстоящей игре отдаю предпочтение СКА. Может, и не в основное время, но уверен, что армейцы победят. Так что ставим на победу СКА в матче», — сказал Плющев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Динамо».



Прогноз Дарьи Мироновой на матч СКА — «Локомотив».



Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Локомотив».