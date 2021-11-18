«Динамо» Р — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Рига – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.63.



«Кто-нибудь помнит, когда «Динамо» в последний раз выигрывало у «Ак Барса» в Риге? Если кто не помнит или тогда вообще ещё не был хоккейным болельщиком, то я напомню: было это в ноябре 2015 года.

С тех пор минуло пять лет и немного дней, соперники провели ещё восемь междусобойчиков, в том числе в столице Латвии, и рижане сумели победить лишь раз, причём в овертайме и в Казани. При этом команды регулярно встречаются друг с другом летом, на Кубке ЛЖД, и там рижане исправно «больших татар» метелят. Но как только дело доходит до официальных матчей…



Сейчас, конечно, прервать эту чёрную полосу рижане могут. По крайней мере, теоретически такие шансы есть, поскольку «Ак Барс» традиционно выходит с любых каникул достаточно натужно, и тем натужнее, чем длиннее был отпуск. Этот был не слишком большим, но и «Ак Барс» в нынешнем сезоне пока мало напоминает себя самого билялетдиновской эпохи. Но рижане относятся к другой «весовой категории», причём той, которая ниже не на одну ступень от «Ак Барса», а поболе.



Таким образом, должно совпасть сразу несколько нюансов. «Ак Барс» должен провалить работу в европаузу, а «Динамо», наоборот, отработать тренировочный процесс идеально. Лазарет у рижан должен быть пустым, а у «больших татар» наоборот. Ну и, наконец, рижанам должно даже не повезти, а переть в матче со страшной силой. Вы верите в такие совпадения? Я не очень, поэтому закладываться на такой вариант не стану. А предположу, что «Ак Барс», как и в Москве со «Спартаком», победит не мытьём, так катаньем, причём в основном катаньем, в основное время весьма низового матча и с минимальным преимуществом в счёте. Которого он добьётся в самом начале игры и будет беречь как зеницу ока, до самой финальной сирены», — сказал Лебедев.