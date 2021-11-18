Себастьян Баэс — Николас Альварес: прогноз Сергея Фомина на матч в Бразилии

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Кампинасе Себастьян Баэс — Николас Альварес.



Ставка: Альварес сделает брейк в 1-м сете за 1.72.



«Латиноамериканские грунтовые баталии — наше всё на ближайший месяц, ибо в календаре их предостаточно, альтернативы немного. Аргентинец Себастьян Баэс прибыл в Кампинас после молодёжного Итогового вместе с соотечественником Хуаном Мануэлем Серундоло. Акклиматизацию прошёл успешно, обыграв ещё одного аргентинца, Факундо Мену.



Следующий на очереди — перуанец Альварес, которого Баэс тоже обязан проходить, но проблемы могут возникнуть. Перуанский теннисист ещё молод, амбиции наверняка имеются, профильный грунтовик. Пожалуй, его козырем можно назвать приём, цепкий, тягучий. Подаёт не всегда стабильно, это тоже отметим.



При выборе ставки заострили внимание на статистике. У Баэса подача далеко не всегда идеальна, позволяет себя брейковать. В единственной личке с Альваресом брейки в обе стороны имелись в обоих сетах, а прошёл матч в этом сезоне. Пока коэффициент играбельный, заиграем брейк от аутсайдера», — сказал Фомин.