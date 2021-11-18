Александр Зверев — Хуберт Хуркач: прогноз Ивана Маркевича на матч Итогового турнира ATP

Профессиональный гандикаппер Иван Маркевич дал прогноз на матч Итогового турнира ATP Александр Зверев — Хуберт Хуркач.
Ставка: победа Зверева 2:0 за 1.70.
«Хуркач в предыдущем матче играл против Янника Синнера, который вышел на корт из-за травмы Маттео Берреттини. Янник был запасным теннисистом на данном турнире, но Хуберт не смог ничего ему противопоставить и проиграл со счётом 2:6, 2:6. Синнер действовал очень быстро и находил ответы на опасные удары поляка. За весь матч Хуркачу не удалось сделать ни одного брейка.
Зверев сейчас имеет в своём активе одну победу и одно поражение. При этом проигранный матч Медведеву был проведён немцем на высоком уровне и он уступил лишь на тай-брейке третьего сета. Считаю, что в игре на задней линии Александр будет действовать не хуже Синнера. При этом у него в арсенале есть ещё более эффективная подача, чем у Янника.
Думаю, что Зверев одержит победу в двух сетах», — сказал Маркевич.
Медведев — Синнер: эксперты оценили шансы россиянина в матче Итогового турнира.
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