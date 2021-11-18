«Спартак» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.88.



«В столице нашей Родины встречаются «отличники» боевой и политической подготовки, не только завалившие концовку первой части регулярного чемпионата, но и аналогичным образом начавшие вторую часть. И сейчас у каждого из соперников по действующей серии из трех поражений. То, что одна непременно прервется, – это еще полдела. У кого-то ведь она продлится до четырех матчей, а за это по головке не погладят. Осталось только понять, у кого.



По моему разумению, прерваться должна у казахстанцев. В Сочи их, конечно, немного повозили и они даже почти отыгрались со счета 0:3. Но, пропустив четвертую, казахстанцы весьма осмотрительно бросили играть, оставляя силы для последующих матчей. Чего не скажешь про «Спартак», который бился аки лев против «Ак Барса», но в итоге так и разбился о неприступную казанскую стену.



Кроме того, у «Спартака» с возвращения чемпионата не пошли голы. Насколько это серьезно, посмотрим дальше, но пока картина именно такая. У «Барыса» голы идут, но и оборона далеко не идеальна. В общем, соперники достойны друг друга, но «Барыс» в этом сезоне уже успел проиграть красно-белым дома, и теперь пора возвращать долги.



Поэтому вангую гостевую победу «Барыса» в выше среднего по голевой насыщенности матче, причем даже в основное время, но, скорее всего, с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо Рига» — «Ак Барс».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Спартак» — «Барыс».