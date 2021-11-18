Александр Зверев — Хуберт Хуркач: прогноз Анны Чакветадзе на игру Итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Александр Зверев — Хуберт Хуркач в 3-м туре группового этапа Итогового турнира ATP, проходящего в Турине.
Ставка: победа Зверева с форой (-3.5) за 1.80.
«Сложно, честно говоря, предсказывать, что может произойти в этом матче, состоится ли он вообще. Уже два снятия было на этом турнире, сейчас ходят слухи, что и Хуркач не сумеет выйти на матч третьего круга. Уже вызван в Турин Аслан Карацев. Устали игроки, из последних сил доигрывают сезон.
Но представим, что Хуркач всё-таки появится на корте. Я думаю, что шансов у него немного. Было видно, что он выложился во встрече с Медведевым, а с Синнером был бледной тенью самого себя. Звереву нужна победа, чтобы точно выйти в полуфинал. И он в хорошей форме — дал реальный бой Медведеву, был очень близок к победе.
В такой ситуации очень трудно придумать ставку на Хуркача, поверить в него. Предположу, что Зверев выиграет эту встречу с форой (-3.5) гейма», — сказала Чакветадзе.
Прогноз Анны Чакветадзе на матч Медведев — Синнер.
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