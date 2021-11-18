Александр Зверев — Хуберт Хуркач: прогноз Тимура Волкова на матч в Турине

Профессиональный гандикаппер Тимур Волков дал прогноз на матч итогового турнира ATP Александр Зверев — Хуберт Хуркач.



Ставка: победа Зверева с форой (-3.5) за 1.80.



«В заключительном матче группового этапа Итогового турнира АТР сразятся третья ракетка мира Александр Зверев и польский теннисист Хуберт Хуркач Матч не факт что состоится, потому что поляк почувствовал некий дискомфорт и вслед за Берреттини и Циципасом вполне может сняться. Будем надеяться, что этого не случится.



Саша вчера в упорной борьбе очень обидно проиграл Медведеву на тай-брейке решающего сета. После не очень убедительной победой над Берреттини он показал вполне хороший теннис. Первый сет был слабоват, и я стало быть подумал, что нас ждёт повторение недавнего разгрома в Париже, но далее Зверев собрался. Александр выглядел на мой взгляд убедительнее и больше заслуживал победы, но дожать не смог. Вечная проблема Зверева. Завтра для выхода из группы немцу нужна только победа.



Хуркач после неплохого матча с Медведевым провалил в одну калитку матч против запасного Синнера (6:2 6:2). За 5 сетов на этом турнире Хуберт не смог ни разу брейкануть своих соперников. На приеме поляк действительно плох и в розыгрышах смотрится не лучшим образом. В матче с Даней зачастую спасала подача, с Синнером такое не прокатило. Итальянец воодушевлённый поддержкой публики и своим дебютом — просто размазал Хуркач Видно, что форма у Хуберта сейчас не самая хорошая.



В предстоящем матче я считаю Зверева явным фаворитом. Именно немец заслуживает пройти в полуфинал на мой взгляд. Классом Саша точно выше и этот сезон проводит лучше. Плюс ко всему текущая форма говорит за немца, на этом турнире он выглядит убедительнее. Ну и то, что Хуркач жаловался на дискомфорт сыграло решающую роль в моей ставке на фору. По результату вчерашнего матча видно, что поляку действительно некомфортно играть. И если он завтра выйдет на корт, то вполне вероятно получит разгром. -8 вчера от Синнера, а что будет против более классного и мотивированного Зверева? Считаю вариант с форой -3.5 валуйным.



Что касается ставки на тай брейк, то математически вроде как он не выгодна, оба уже играли таи на этом турнире. Но чисто по ощущениям, при текущих раскладах я считаю коэффициент 1.80 завышенным. Больше 1.50 лично я на такой исход бы не дал. Зверев должен громить неоптимального Хуркача, а если даже этого не случится, то вполне есть вероятность что закроет аккуратненько 6:4 6:4. А если вдруг поляк навяжет борьбу, то и он вполне может выиграть сет именно без 13-го гейма. Пару лет назад играли три сета и каждый закончили без тай брейков. Считаю данный коэффициент валуйным», — сказал Волков.