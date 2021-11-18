«Спартак» — «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Барыс».



Ставка: победа «Спартака» за 2.14.



«Барыс» в последнее время показывает плохие результаты. Он потерпел три поражения подряд, и сейчас у него практически нет шансов прервать неудачную серию. В своей прошлой игре «Барыс» проиграл на выезде «Сочи» со счётом 2:5. В матче со «Спартаком» я ожидаю примерно такого результата.



«Барыс» сыграет от обороны, но качество его игроков не позволит сдержать атаку «Спартака», поэтому жду от москвичей несколько заброшенных шайб. «Спартак» реабилитируется за то, что не смог ни разу отличиться в игре с «Ак Барсом».



«Спартак» проводил прошлый матч с «Ак Барсом», проиграл с минимальным счётом 0:1. «Ак Барс» всё-таки одна из сильнейших команд Востока, а «Барыс» борется там за попадание в плей-офф, его уровень заметно ниже. «Спартак» — явный фаворит, и я уверен в его победе», — сказал Вуйтек.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Динамо Рига» — «Ак Барс».