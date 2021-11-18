Даниил Медведев — Янник Синнер: прогноз Анны Чакветадзе на игру в Турине

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Янник Синнер в 3-м туре группового этапа Итогового турнира ATP, проходящего в Турине.



Ставка: победа Синнера с форой по сетам (+1.5) за 1.75.



«Даниил Медведев досрочно вышел из группы. Два сложных матча он провёл — с Хуркачем и Зверевым. С немцем всё было на волоске в третьей партии. Но всё-таки россиянин одержал важную победу. Янник Синнер мог и сам попасть на турнир, но неудачно сыграл в Париже. А здесь после первого матча он заменил соотечественника Маттео Берреттини. И Синнер здорово дебютировал — очень легко обыграл Хуберта Хуркача. Наверное, можно сказать, что поляк чувствовал себя не здорово, но в то же время Янник сыграл очень убедительно, надёжно.



Я думаю, что Синнер в этой встрече может зацепить сет как минимум. Медведеву по большому счёту этот матч ничего не даёт. Плюс усталость накопилась после двух затяжных встреч. Итальянец же будет играть при сумасшедшей поддержке болельщиков. Ему терять нечего. Поэтому рискну взять сет Синнера в этом матче», — сказала Чакветадзе.