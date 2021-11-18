Даниил Медведев — Янник Синнер: ставка Надежды Петровой на матч Итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Итогового турнира Даниил Медведев – Янник Синнер.



Ставка: победа Медведева с форой (-3) за 1.73.



«Молодой итальянец, 20-летний Янник Синнер (11-е место в мировом рейтинге) заменил своего соотечественника Маттео Берреттини. В принципе, для Даниила Медведева не имеет значения, с кем из них играть. Синнера он более-менее знает, он его уже дважды обыгрывал. Оба раза это было как раз на таком же покрытии, как сейчас, в зале (на быстром покрытии). Причём это было дважды в Марселе.



Синнер – хороший, стабильный игрок. Я бы не сказала, что у него есть какие-то прямо козыри, но он очень цепкий, высокий, хорошо перекрывает корт, спокойный такой, уравновешенный парень. В том году он выиграл этот Итоговый турнир для молодых.



Медведев хорош, сейчас он второй в мире, должен выходить, набирать как можно больше очков. Его задача выйти из группы первым, чтобы потом играть со вторым номером из другой группы, поэтому он будет всё делать по возможности. Сложный очень у него был прошлый матч с поляком Хуркачем. При всём уважении к итальянцу скажу, что он послабее из всех соперников. Медведев должен легко побеждать. Делать подарки на финише сезона соперникам он не намерен. Ставлю на победу Медведева с форой (-3)», — сказала Петрова.