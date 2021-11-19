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«Зенит» — «Нижний Новгород»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

«Зенит» — «Нижний Новгород»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ «Зенит» — «Нижний Новгород».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2.5) за 2.24.

«Чемпион России уверенно стартовал в турнире высшей лиги России и пока удерживает титул чемпиона и первую позицию в таблице. За 14 туров Санкт-Петербург записал на свой счет 30 очков, что на три больше, чем у второго «Сочи».

После серии неудач действующий чемпион разгромил «Спартак» и «Динамо», следом за чем сыграл вничью на выезде с «Уралом».

«Нижний Новгород» неплохо стартовал, но надолго команды не хватило. Волжане быстро потеряли концентрацию и выдали нестабильный старт в РПЛ – четыре успешных игры и два мирных исхода принесли 14 баллов и 13-е место в зоне вылета.

В двух последних турах перед перерывом на игры сборных гости уступили «Локомотиву» и в Грозном ничего не смогли сделать с «Ахматом».

В этом матче я вижу уверенный успех представителей города с берегов Невы, которые на голову мощнее по всем линиям, при этом неплохо отдохнули за эту паузу на игры сборных. Более того, не вижу, за счет чего гости сумеют дать отпор и хотя бы забить.

Моя ставка – азиатская фора (-2,5) на «Зенит», — сказал Мостовой.

Где смотреть матч «Зенит» — «Нижний Новгород»?

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