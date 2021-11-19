Андрей Рублёв — Каспер Рууд: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Рублёв — Каспер Рууд Итогового турнира ATP, проходящего в Турине.



Ставка: ТБ 22.5 за 1.91.



«Итоговый чемпионат продолжается, Каспер Рууд сразится с Андреем Рублевым. Рууд прежде Рублева никогда не обыгрывал – счет личных встреч 5:0 в пользу россиянина. Но, откровенно говоря, на этом турнире они оба играют неровно.



Вроде бы казалось, что Рууд подкорректировал свою игру, когда в первом матче с Джоковичем в первом сете он очень активно сопротивлялся, но во втором матче против Норри первой партии вообще не было, очень много ошибок с его стороны мы увидели.



Сложно прогнозировать его противостояние с Рублевым, потому что тоже непонятно, как сыграет Рублев. Вроде бы он обыграл Циципаса, но оказалось, что грек был с травмой и снялся с турнира после матча. С Джоковичем у Рублева игра откровенно не получилась.



Ожидается не самый качественный теннис, но ставки высоки. Скорее всего, напряженный будет матч, с браком, но кто-то же в полуфинал выйти должен, поэтому будет серьезная борьба. Больше 22,5 гейма сыграют теннисисты», — сказала Чакветадзе.

Прогноз Надежды Петровой на матч Рублёв — Рууд.

Где смотреть матч Рублёв — Рууд?